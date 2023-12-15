Що почитати: нова перекладна проза

Заборона на ввезення й розповсюдження книжок з РФ і Білорусі стимулювала запит на українські переклади світових бестселерів. Розповідаємо про 10 нових перекладних романів, що вийшли друком в Україні протягом осені 2023 року.

Ребекка Кван. «Вавилон. Прихована історія»

Фото: bookclub.ua

Видавництво «Жорж»

Номінант на премію Goodreads Choice Award у категорії «Найкраще фентезі» 2022 року від авторки відомої трилогії «Макова війна».

Через епідемію холери в Кантоні Робін Свіфт осиротів. На допомогу прийшов таємничий професор Ловелл — забрав його до Лондона, дав домашню освіту, а потім і можливість навчатися в Королівському інституті перекладів Оксфордського університету. У Вавилоні — так називають цей світовий центр перекладів — діє незвичайна магія, заснована на семантичних зв'язках слів у різних мовах і магічних властивостях срібла. Це могутня зброя на службі Британської імперії, інструмент колонізації, розв'язування воєн і збагачення коштом інших. Робін знайомиться з таємним революційним товариством «Гермес» й усвідомлює — служачи Вавилону, він служить імперії, яка нещодавно почала війну з Китаєм за срібло й опіум. Тепер перед китайським хлопцем, що виріс у Британії, непростий вибір. Чи вдасться Робін з друзями підважити потужні інструменти імперії?

Епічне історичне фентезі з неспішним темпом оповіді про студентські революції, колоніальний спротив і використання мови й перекладу як інструменту домінування.

Джанелл Браун. «Звабливі речі»

Фото: ridmi.com.ua

Видавництво «РМ»

Бестселер The New York Times, екранізацію якого продюсує Ніколь Кідман.

Ніна мріяла здобути вищу освіту, щоб мати достойне життя. Зовсім не таке, як її матір — талановита аферистка, що повсякчас тікала з міста в місто від проблем, а тепер страждає від чергового рецидиву раку. Схоже, не судилося. Диплом бакалавра з мистецтвознавства допомагає їй з хлопцем лише красти антикваріат у багатіїв, щоб сплачувати захмарні лікарняні рахунки. Ванесса — молода багата спадкоємиця й інстаграм-блогерка. Вона подорожує світом, носить модний одяг, позує для фотографій у незвичайних місцях. Та під шкаралупою показного шику є інша Ванесса — дівчина, що пережила особисту трагедію. І щоб залікувати свої рани, вона вирішила повернутися до родинного маєтку Стоунхейвен.

Ніна і Ванесса абсолютно різні, проте обидві — загублені душі. Їхні шляхи перетинаються на холодних берегах озера Тахо, у маєтку з темними таємницями не з минулого обох жінок. Чи вдасться їм розплутати клубок, у якому сплелися вірність і зрада, любов і шантаж, прагнення помсти і прощення?

Джулія Куїнн. «Бріджертони. Герцог і я»

Фото: yakaboo.ua

Видавництво «Vivat»

Перша книга із циклу бестселерів, які стали основою для однойменного серіалу від Netflix.

Лондон епохи Регентства. Життя аристократів регулюють писані й неписані правила. Прийоми, бали, мода, азартні ігри… і матері, які прагнуть якнайскоріше влаштувати для своїх численних дочок найвдалішу шлюбну партію. І ось звичний порядок поважних сімейств нахабно сколихнула анонімна особа, яка почала випускати газету місцевих пліток.

Дафна — четверта з восьми Бріджертонів — легко знаходить спільну мову з юнаками з вищого світу, проте ніяк не дочекається цікавої шлюбної пропозиції. Саймон, новоспечений герцог Гастінґс, нещодавно повернувся до Лондона, проте не сповнений бажання долучатися до світської суєти. Те, що спочатку задумували як взаємовигідну домовленість між ними, з часом перетворюється на щось інше.

Дуже легка, світла і приємна книга з ноткою ностальгії трохи нагадує романи Джейн Остін, але в лайтовій і сучасній версії. Книжку можна спокійно читати окремо від інших частин циклу, адже кожна розповідає про інших дійових осіб.

Кетрін Стедмен. «Сімейна гра»

Фото: laboratoria.pro

Видавництво «РМ»

Захопливий психологічний трилер — номінант на премію Goodreads Choice Award у категорії «Найкраща містика & Трилер» 2022 року від автора бестселерів The New York Times «Щось у воді», «Містер Ніхто» і «Закон про зникнення».

Гаррієт усміхнулася доля: вона видала успішний дебютний роман і ось-ось вийде заміж за спадкоємця багатої та відомої сім'ї Гольбеків. Дівчину приваблюють їхня гламурність і вишуканість; та й вони, дізнавшись про заручини, хочуть якнайшвидше познайомитися з нею. Але чому наречений так завзято оберігає Гаррієт від зустрічі з рідними? Чому віддалився від них і чим загрожує дівчині це знайомство?

Під час першої зустрічі майбутній свекор підсовує Гаррієт касету із зізнанням про вбивство. Тепер дівчина прагне дізнатися правду, а її пошуки оголюють усе більше родинних таємниць. Схоже, Гаррієт вплутали в якусь гру, і від того, чи зможе вона в ній перемогти, залежить, чи залишиться живою.

Сіжань Джай Дао. «Залізна вдова»

Фото: bukva.ua

Видавництво «Vivat»

Номінант на премію Goodreads Choice Award «Найкраща янг едалт & наукова фантастика» 2021-го.

Уже кілька років світ атакують загарбники, які живуть на землях за Великою китайською стіною. Основна зброя у війні з ними – винищувачі, якими керують пари пілотів, з'єднаних життєвою енергією: чоловік і жінка. У бою жінки віддають усю свою енергію й гинуть. Але вісімнадцятирічна Цзетян виходить з кабіни неушкодженою – тому й отримує прізвисько Залізна Вдова. Тільки один пілот може приборкати потужну силу Цзетян – Лі Шимінь, відомий як Залізний Демон, убивця. Він обраний стати її партнером, аби підкорити її. Проте Цзетян відчула смак влади й не збирається здатися так просто. Вона використовуватиме об'єднану силу, щоб пережити посягання на її життя, доки не розкриє таємницю того, чому пілотна система працює в мізогінному ключі. Цзетян більше не дозволить дівчатам ставати жертвами.

Сара Пеннер. «Лондонська спіритична спілка»

Фото: artbooks.ua

Видавництво «Артбукс»

Другий роман Сари Пеннер після її дебютної книжки «Зникнення аптекарки».

1873-й. У закинутому замку на околиці Парижа має відбутися темний сеанс під керівництвом спіритуалістки Воделіни д’Аллер. Всесвітньо відома своїм талантом заклинати духів жертв, щоб встановити вбивць, вона популярна і серед удів, і серед слідчих. Ленна приїхала в Париж до Воделіни, щоб знайти відповіді про смерть сестри. Для цього вона повинна прийняти невідоме й подолати власне упередження щодо окультизму. Тож коли Воделіну кличуть до Англії, щоб розкрити резонансне вбивство члена Лондонської спіритичної спілки, Ленна супроводжує її. Жінки співпрацюють з впливовими представниками спілки й запідозрюють, що, можливо, самі вплуталися в злочин.

Авторка майстерно описує атмосферу, звичаї та манери Лондона ХІХ сторіччя й міксує їх з містичною обстановою спіритичних сеансів.

Медді Довсон. «Сватання для початківців»

Фото: ridna-mova.com

Видавництво «РМ»

Бестселер Washington Post і Amazon Charts, перша частина дилогії (друга частина «Щаслива катастрофа» доступна для передзамовлення).

Марні Макґров завжди мріяла про звичайне життя: з коханим чоловіком, дітьми і затишним будинком у передмісті. Після того, як вона бере шлюб з Ноєм, дівчина переконана — це життя, якого вона завжди хотіла. Але Блікс Голлідей, ексцентрична двоюрідна тітка нареченого, відома своєю майстерністю у сватанні, прогнозує, що на Марні чекає «велике життя» і що все скоро зміниться. Після двох тижнів шлюб розпадається. Дівчина розгублена, аж тут надходить лист, що повідомляє, що Блікс заповіла Марні свій будинок у Брукліні. Та перш ніж отримати повне право власності, вона має прожити в ньому три місяці.

Це історія і нерозділеного, і взаємного романтичного кохання, а ще — прекрасної дружби, яка виникає між двома жінками на різних кінцях життя. Весела, легка й мила історія, яка доводить, що кохання часто непросто розпізнати, а ті, хто уникав його, можуть найбільше його потребувати.

Кейсі Макквістон. «Червоний білий та королівський синій»

Фото: artbooks.ua

Видавництво: Артбукс

Переможець Goodreads Choice Award у номінаціях «Найкращий роман» і «Найкращий дебютний роман» 2019-го.

Алекс — привабливий, розумний, харизматичний син президентки Сполучених Штатів Еллен Клермонт-Діаз, такий собі американський еквівалент принца. Його стосунки з принцом Великобританії Генрі не склалися зі самого початку. Фотографії їхньої сутички на королівському весіллі просочуються до таблоїдів і загрожують американо-британським відносинам. Єдиний спосіб запобігти міжнародному скандалу — удати, ніби насправді Алекс і Генрі — найкращі друзі. Та те, що починалося як інсценування, зрештою переростає в дещо більше й ризикованіше.

Автор поєднує елементи сучасної політики й романтики, створюючи неймовірно цікаву динаміку між головними героями. За лаштунками політичної боротьби й інтриг розкриваються не лише переживання та мрії героїв, а й актуальні суспільні теми.

Еліс Фіні. «Камінь. Ножиці. Папір»

Фото: knigolove.ua

Видавництво «#книголав»

Від автора бестселерів New York Times; номінант на премію Goodreads Choice Award як «Найкраща містика & Трилер» 2021-го.

Шлюб Амелії й Адама, який через хворобу не розрізняє облич, тріщить по швах. Проте випадковий виграш поїздки на двох до Шотландії, яка ще й ідеально збіглася з річницею їхнього весілля, — останній шанс для пари налагодити стосунки. Та поступово події набувають зловісного характеру. Тепер уже питання не в тому, чи протримається їхній шлюб ще рік, а чи доживуть вони самі до наступної річниці.

Незвичайна історія одного шлюбу з несподіваними фінальними поворотами. Це розповідь про те, як за ідеальним фасадом стосунків ховаються потворні нетрі людських почуттів.

Скарлетт Сент-Клер. «Доторк темряви»

Фото: bookclub.ua

Видавництво «Bookchef»

Переказ міфу про Гадеса і Персефону, які живуть у сучасному світі.

Персефона — богиня весни лише за титулом. Правда в тому, що відколи вона була маленькою дівчинкою, квіти зморщувалися від її дотику. Після переїзду в Нові Афіни вона сподівається вести непоказне життя як смертна журналістка. Гадес (Аїд) — бог мертвих, який побудував імперію азартних ігор у світі смертних. Після випадкової зустрічі Персефона змушена укласти з Гадесом контракт: богиня має шість місяців, щоб виконати покладені на неї зобов'язання, а якщо вона схибить, то назавжди залишиться в Підземному світі. Та поки Персефона намагається впоратися, зростає її заборонена любов до бога мертвих.