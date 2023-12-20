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Скульптуру Пушкіна в Одесі можуть перенести на зберігання до художнього музею

Також прийняли рішення про перейменування скверу Пушкіна.

Скульптуру Пушкіна в Одесі можуть перенести на зберігання до художнього музею
Фото: Суспільне

Члени топонімічної комісії рекомендували Одеській міськраді перенести розташовану біля музею Пушкіна скульптуру поета на зберігання до художнього музею.

Про це, як передає Укрінформ, розповів член історико-топонімічної комісії, краєзнавець Андрій Дембицький.

Крім того, комісія рекомендувала перенести артоб’єкт на розі вулиць Рішельєвської та Дерибасівської - “Тінь Пушкіна”.

Також прийняли рішення про перейменування скверу Пушкіна - це площа перед залізничним вокзалом. Її назвуть площею “Роза вітрів”.

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Історик Олександр Бабич зазначив, що комісія намагається збагатити міську топоніміку прізвищами українських та світових письменників, які були в Одесі.

“Комісія пропонує перейменувати парк Горького у парк Марка Твена. Письменник бував в Одесі і писав про неї. Якщо у парку з’являться персонажі з творчості Твена - це буде доречно та поєднає нас зі світовою культурою”, - розказав Бабіч.

Втім, рішення топонімічної комісії має рекомендаційний характер, остаточне рішення щодо зміни топонімів приймуть депутати міськради.

Де в Україні останнім часом демонтували пам'ятники Пушкіну

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