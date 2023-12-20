Скульптуру Пушкіна в Одесі можуть перенести на зберігання до художнього музею

Також прийняли рішення про перейменування скверу Пушкіна.

Члени топонімічної комісії рекомендували Одеській міськраді перенести розташовану біля музею Пушкіна скульптуру поета на зберігання до художнього музею.

Про це, як передає Укрінформ, розповів член історико-топонімічної комісії, краєзнавець Андрій Дембицький.

Крім того, комісія рекомендувала перенести артоб’єкт на розі вулиць Рішельєвської та Дерибасівської - “Тінь Пушкіна”.

Також прийняли рішення про перейменування скверу Пушкіна - це площа перед залізничним вокзалом. Її назвуть площею “Роза вітрів”.

Історик Олександр Бабич зазначив, що комісія намагається збагатити міську топоніміку прізвищами українських та світових письменників, які були в Одесі.

“Комісія пропонує перейменувати парк Горького у парк Марка Твена. Письменник бував в Одесі і писав про неї. Якщо у парку з’являться персонажі з творчості Твена - це буде доречно та поєднає нас зі світовою культурою”, - розказав Бабіч.

Втім, рішення топонімічної комісії має рекомендаційний характер, остаточне рішення щодо зміни топонімів приймуть депутати міськради.

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