Центр сучасного мистецтва М17 оголошує конкурс на Sculpture Prize

ЦСМ М17 і Adamovskiy Foundation оголошують конкурс на здобуття другої премії M17 Sculpture Prize. Це — єдина в Україні професійна премія в галузі тривимірного мистецтва. Головний переможець отримає премію в розмірі 250 000 грн.

Участь у конкурсі можуть взяти художники та художниці будь-якого віку, які мають український паспорт та запропонують ідею тривимірного об’єкта, який можна було б розмістити у місті. Дедлайн подання заявки: 1 грудня 2021 року. Номінанти отримають фінансування на реалізацію своїх ескізів та візьмуть участь у виставці в ЦСМ М17 восени 2022 року. Тема M17 Sculpture Prize 2022: «Постгуманізм: Людина у змінюваному контексті». Заохочуються кросмедійні мистецькі проєкти, де разом та/або замість традиційних використовуються нові медіа. А крім того — такі, що орієнтовані на пряму взаємодію із публічними просторами, конкретними міськими локаціями.

До розгляду приймаються тривимірні об’єкти мистецтва, матеріальні й цифрові, виконані за допомогою як традиційного інструментарію, так і з використанням технологій віртуальної реальності (VR), доповненої реальності (AR), змішаної реальності (MR), штучного інтелекту (AI), голографії, великих даних (Big Data), генеративного дизайну (Generative Design), відеомапінгу (3D mapping) тощо. Цифрові проєкти мають бути подані разом із продуманими варіантами матеріальної реалізації — «матеріального носія» ідеї — задля експонування у виставковому просторі або безпосередньо у місті.

Один учасник може подати до 3-х ідей.

Більше про конкурс та умови участи — за посиланням.

M17 Sculpture Prize започаткували у 2019 році її центр сучасного мистецтва М17 разом з Adamovskiy Foundation. Премія спрямована на пошук і підтримку талановитих сучасних художників і художниць з України. Ідеї розглядаються міжнародним журі, що має на меті зробити українських митців/мисткинь більш видимими для закордонних експертів та стимулювати у такий спосіб обмін досвідом і професійне зростання наших художників/-ниць. Водночас ще одне прагнення Премії — розробляти та пропонувати містам трансформаційні рішення для громадських просторів.