Завтра у більшості областей України дощитиме

Лише у північних областях без істотних опадів

В Українському гідрометеорологічному центрі заявили про зміну характеру погоду.

Так, у західних областях прогнозують дощ та мокрий сніг, а у Карпатському регіоні – значні опади.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території дощі, вночі у східній частині, вдень і у центральних областях – значні дощі, на півдні та сході окремі грози, лише вночі у північних областях без істотних опадів.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на півдні до 16°; у північних областях вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, вночі у південних та східних, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с.

У Київській області хмарна погода; вночі без істотних опадів, вдень дощ.

Вітер переважно південно-західний ↗ 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°, по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.