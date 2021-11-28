Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
У Києві група молодиків розгромила бар "Хвильовий", поліція відкрила справу (оновлено)
У Києві група молодиків розгромила бар "Хвильовий", поліція відкрила справу (оновлено)
Бурба заявив, що подасть позов проти Зеленського через наклеп
Бурба заявив, що подасть позов проти Зеленського через наклеп
Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
ГоловнаПолітика

Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи

"Президент Зеленський помстився мені за свою ганебну пресконференцію".

Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Фото: president.gov.ua

Український журналіст Юрій Бутусов вважає порушення проти нього кримінальної справи за фактом публікації відео у фейсбуці помстою президента Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський помстився мені за свою ганебну пресконференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав. На думку президента саме я оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав, що це було давно", - написав Бутусов у соцмережі.

Журналіст нагадав, що це він задав питання, чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка.

"...і почули, що російський агент Руслан Демченко - корисний керівник, хоч і очолює усі розвід служби України всупереч закону про люстрацію. Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну! А я думаю, чого б це «позитивні блогери» мені як під копірку зранку пишуть, що це ж я як пореченков стріляю - тобто прирівняли російського терориста до громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи", - пояснив Бутусов.

За його словами, ДБР в Офісі президента контролює "один з керівників знищення протестів на Майдані - Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака".

"На восьму річницю розгону Майдану 29 листопада 2013-го Татаров та Єрмак зробили блискучий подарунок російській пропаганді - намагаються засудити журналіста, який писав про Майдан та про війну з першого дня. Інтереси Зеленського в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні. Думаю, що тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною", - написав журналіст.

Бутусов запевнив, що не збирається кудись їхати з країни.

"Я залишусь тут, де я вийшов на Майдан вісім років тому. Там не було Зеленського, не було Єрмака, а Татаров та Портнов там був одними з координаторів. Шо ж, ті, хто мене замовив тепер відомі для всіх. Тепер російський вплив в Україні кожен громадянин наочно побачить. Все, що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського - чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи якими Офіс (президента - ред.) намагається мене закрити - це системна брехня в інтересах нашого ворога", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань порушило справу проти Бутусова після того, як журналіст виклав у мережу відео, на якому стріляє з 152-мм гаубиці. У ДБР повідомили, що за попередніми висновками, подія відбулася за межами зони ООС. Але суспільство має отримати "повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки".

Українська делегація у Тристоронній контактній групі по Донбасу оприлюднила заяву, в якій категорично засудила публікацію будь-яких матеріалів, "які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України".

Там вважають, що сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Окрім того, голова держави звинуватив журналіста Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar.

Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому мало, він хоче ще", – сказав Бутусов.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також