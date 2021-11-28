Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи

Український журналіст Юрій Бутусов вважає порушення проти нього кримінальної справи за фактом публікації відео у фейсбуці помстою президента Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський помстився мені за свою ганебну пресконференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав. На думку президента саме я оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав, що це було давно", - написав Бутусов у соцмережі.

Журналіст нагадав, що це він задав питання, чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка.

"...і почули, що російський агент Руслан Демченко - корисний керівник, хоч і очолює усі розвід служби України всупереч закону про люстрацію. Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну! А я думаю, чого б це «позитивні блогери» мені як під копірку зранку пишуть, що це ж я як пореченков стріляю - тобто прирівняли російського терориста до громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи", - пояснив Бутусов.

За його словами, ДБР в Офісі президента контролює "один з керівників знищення протестів на Майдані - Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака".

"На восьму річницю розгону Майдану 29 листопада 2013-го Татаров та Єрмак зробили блискучий подарунок російській пропаганді - намагаються засудити журналіста, який писав про Майдан та про війну з першого дня. Інтереси Зеленського в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні. Думаю, що тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною", - написав журналіст.

Бутусов запевнив, що не збирається кудись їхати з країни.

"Я залишусь тут, де я вийшов на Майдан вісім років тому. Там не було Зеленського, не було Єрмака, а Татаров та Портнов там був одними з координаторів. Шо ж, ті, хто мене замовив тепер відомі для всіх. Тепер російський вплив в Україні кожен громадянин наочно побачить. Все, що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського - чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи якими Офіс (президента - ред.) намагається мене закрити - це системна брехня в інтересах нашого ворога", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань порушило справу проти Бутусова після того, як журналіст виклав у мережу відео, на якому стріляє з 152-мм гаубиці. У ДБР повідомили, що за попередніми висновками, подія відбулася за межами зони ООС. Але суспільство має отримати "повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки".

Українська делегація у Тристоронній контактній групі по Донбасу оприлюднила заяву, в якій категорично засудила публікацію будь-яких матеріалів, "які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України".

Там вважають, що сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Окрім того, голова держави звинуватив журналіста Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar.

Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому мало, він хоче ще", – сказав Бутусов.