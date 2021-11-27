Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту

"У мене не могло бути навіть задумів щодо участі у якомусь державному перевороті".

Фото: https://ukraine.segodnya.ua/ Василь Грицак

Колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак заперечив свою участь у підготовці держперевороту, про що раніше розповіли журналісту BuzzFeedNews Крістоферу Міллеру у Офісі президента.

Про це Грицак розповів у коментарі виданню “Obozrevatel”.

“Говорити про те, що я маю стосунок до якоїсь змови чи державного перевороту, чи мене використовує Ахметов, чи я йому допомагаю, немає жодних підстав", - сказав ексчиновник.

Він спростував інформацію про те, що покинув Україну після 2014 року. За його словами, наразі він проживає у Київській області. Він також додав, що у Криму, де нібито перебувають усі фігуранти справи, він востаннє був у 2005 році.

Заперечив він також спілкування з Рінатом Ахметовим - за словами Грицака, востаннє він бачився з ним у 2007 році.

"Жодних справ у мене з ним не було", - підкреслив Грицак.

Водночас він підтвердив, що був знайомий із генералом Едуардом Федосовим, якого журналіст BuzzFeed згадував як одного з заколотників.

"Я працював у Міністерстві внутрішніх справ, він працював у Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю... Знаю його нормально, але востаннє генерала Федосова я бачив десь у 2010-2012 році. У мене є його номери телефонів, але я з ним не спілкуюсь, у мене немає жодних питань із ним", - розповів Грицак.

Він також підтвердив знайомство і з Олексієм Васильєвим, який теж працював у структурах МВС. Востаннє із ним Грицак, за його словами, бачився 2011 чи 2012 року під час вручення нагород.

"До сьогодні я з ним більше не зустрічався і жодного разу не телефонував", - наголосив колишній чиновник.

Водночас згаданого Міллером офіцера ФСБ РФ Василя Лаптєва Грицак не знає.

"Я ні з ким з них не спілкуюся... не знаю, які докази можуть навести. У мене не могло бути навіть задумів щодо участі у якомусь державному перевороті. Мене зовсім це питання не цікавить, я зараз займаюся своїм здоров'ям... Я вважаю, що це нісенітниця", - резюмував Грицак.

Нагадаємо, що під час вчорашнього пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовлювану за участю росіян на 1-2 грудня спробу держперевороту.

У розмовах, перехоплених розвідкою, йдеться про те, що українське суспільство нібито готове до нової революції, а "Рінат Ахметов готовий включитися в питання державного перевороту - зміни діючого президента".

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я колишнього заступника голови ДМС України Василя Грицака. Про це журналісту розповів співрозмовник, близький до президента Зеленського.