Зеленський прокоментував повернення Татарову повноважень взаємодії з правоохоронними органами
Зеленський прокоментував повернення Татарову повноважень взаємодії з правоохоронними органами
Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп
Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот
Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
Зеленський звинуватив журналіста Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar
Зеленський звинуватив журналіста Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Бурба пропонував вкрасти формулу вакцини від ковіду і сам злив у ЗМІ дані про операцію "вагнерівців", – Зеленський
Бурба пропонував вкрасти формулу вакцини від ковіду і сам злив у ЗМІ дані про операцію "вагнерівців", – Зеленський
ГоловнаПолітика

Разумков планує взяти участь у наступних президентських та парламентських виборах

"Я думаю, що в наступних виборах я теж братиму участь... І в президентських, і в парламентських".

Разумков планує взяти участь у наступних президентських та парламентських виборах
Фото: пресслужба

Позафракційний депутат, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков планує взяти участь у наступних президентських та парламентських виборах.

Про це він заявив під час програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

"Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що в наступних виборах я теж братиму участь... І в президентських, і в парламентських", - заявив Разумков, відповідаючи на запитання журналіста.

Нагадаємо, що 5 листопада стало відомо про створення Разумковим обʼєднання "Розумна політика". 8 листопада ексспікер Ради оприлюднив оприлюднив прізвища 25 депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання. Більшість із них – нардепи від "Слуги народу".

Після зняття Разумкова з посади голови парламенту він неодноразово говорив, що буде формувати власну політичну силу. Ексголова Верховної Ради заявляв, що нова партія, яку він збирається створити, за ідеологією буде заснована на "розумному консерватизмі". Нардеп переконаний, що реформи в Україні повинні проводитися зрозуміло для людей, бізнесу і міжнародних партнерів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також