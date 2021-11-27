"Я думаю, що в наступних виборах я теж братиму участь... І в президентських, і в парламентських".

Позафракційний депутат, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков планує взяти участь у наступних президентських та парламентських виборах.

Про це він заявив під час програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

"Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що в наступних виборах я теж братиму участь... І в президентських, і в парламентських", - заявив Разумков, відповідаючи на запитання журналіста.

Нагадаємо, що 5 листопада стало відомо про створення Разумковим обʼєднання "Розумна політика". 8 листопада ексспікер Ради оприлюднив оприлюднив прізвища 25 депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання. Більшість із них – нардепи від "Слуги народу".

Після зняття Разумкова з посади голови парламенту він неодноразово говорив, що буде формувати власну політичну силу. Ексголова Верховної Ради заявляв, що нова партія, яку він збирається створити, за ідеологією буде заснована на "розумному консерватизмі". Нардеп переконаний, що реформи в Україні повинні проводитися зрозуміло для людей, бізнесу і міжнародних партнерів.