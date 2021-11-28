Янукович не оскаржував постанову про його самоусунення з посади президента, – Совгиря

"За наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду".

Віктор Янукович не оскаржував постанову Верховної Ради, якою констатували його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України.

Про це представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря написала у Телеграмі.

“Відповідно до поширеної в ЗМІ інформації колишній Президент України В. Янукович начебто оскаржив в судовому порядку постанову Верховної Ради від 22.02.2014 № 757-VII, якою парламент констатував його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України і призначив позачергові президентські вибори”, – зазначила вона.

Цей позов начебто поданий до Окружного адміністративного суду м. Києва, додала Совгиря.

“У зв’язку із поширенням такої інформації зазначаємо, що за наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду”, – підкреслила народна депутатка.

Вона наголосила, що будь-які акти, дії і бездіяльність Верховної Ради можуть бути оскаржені на предмет їх законності виключно до Верховного Суду. При цьому навіть Верховний Суд може перевіряти тільки законність актів Верховної Ради, водночас вирішення питання про їх відповідність Конституції України є виключним повноваженням Конституційного Суду України.

Наразі будь-яких конституційних подань з цього питання до Конституційного Суду не надходило.

Також відповідно до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства “заборонено вжиття заходів забезпечення позову у справах про оскарження актів Верховної Ради”.

Кодекс, окрім того, передбачає 6-місячний строк на оскарження такої постанови до суду з дня її ухвалення, а відтак відкриття провадження за цим позовом із таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону.

“Тому за будь-яких умов відсутні підстави для відкриття провадження і розгляду такої справи Окружним адміністративним судом м. Києва, а так само і вжиття будь-яких заходів забезпечення позову по відношенню до Верховної Ради з питань, пов’язаних із констатацією припинення повноважень колишнього Президента України”, – підсувала Совгиря.

Раніше прессекретар Януковича Юрій Кірасір написав у соцмережі Facebook, що Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. “Четвертий Президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом Постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Янукович – єдиний президент в Україні, якого не тільки було достроково усунуто з поста, але й позбавлено звання президента України. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, за одним із них Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі.