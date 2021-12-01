На Буковині перейменували єдину вулицю Валентини Терешкової

Тепер вона має назву Соборна.

Депутати Чернівецької міської ради підтримали проєкти рішень щодо перейменування вулиці у селі Коровія, яке недавно приєдналося до Чернівецької громади. Вулицю було названо на честь теперішньої депутатки "Єдиної Росії" радянської космонавтки Валентини Терешкової.

За одноголосним рішенням депутатів, тепер ця вулиця матиме назву Соборна, повідомляє чернівецька інформагенція АСС.

Відомо, що вулиця на честь Терешкової у Коровії була єдиною на Буковині.

Раніше повідомляли, що останню вулицю на честь "єдинороски" Терешкової у листопаді перейменували на Кіровоградщині.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.

1 березня 2014 року космонавтка Валентина Терешкова голосувала за окупацію Криму. Саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Депутати Чернівецької міської ради на сесії підтримали проєкти рішень щодо перейменування вулиці Миколаївської, провулку Миколаївського, вулиці Дніпропетровської в обласному центрі та вулиці Терешкової у селі Коровія Чернівецької громади.

Джерело: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/u-chernivcyah-pereymenuvali-vulicyu-mikolayivsku-na-chest-zagiblogo-geroya-79464. Сайт http://acc.cv.ua/