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За добу окупанти 8 разів порушили тишу, поранено українського військового

Зранку ворог стріляв у напрямку Троїцького.

За добу окупанти 8 разів порушили тишу, поранено українського військового
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж п’ятниці, 12 листопада, окупанти у зоні бойових дій на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.

В напрямку Попасної та Новоолександрівки противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського окупанти два рази обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

“Станом на 7 годину ранку, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

У напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Нагадаємо, 12 листопада у зоні бойових дій загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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