Псевдомінеру загрожує 6 років за гратами.

У Львові правоохоронці викрили зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування міського відділу поліції.

Про це повідомили в обласній поліції Львівщини.

13 листопада опівночі до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що відділ поліції на Сихові у Львові заміновано.

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

“Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом кількох годин встановили особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування”, – йдеться у повідомленні.

Ним виявився 36-річний львів‘янин. За його словами, у поліцію він зателефонував, перебуваючи у нетверезому стані.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, у січні 2020 року у Вінниці чоловік "заради розваги" погрожував замінувати відділення поліції.