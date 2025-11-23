На Запорізькому напрямку українські військові відбили механізований штурм росіян, ворог втратив майже взвод живої сили.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Чергова спроба механізованого штурму на Запоріжжі завершилася, як і всі попередні - повним розгромом", – ідеться в повідомленні.

Ще до того, як ворог зміг дістатися українських позицій, підрозділи 118 окремої механізованої бригади знищили танк, МТ-ЛБ та шість "Уланів".

Загалом у цьому штурмі противник втратив майже цілий взвод живої сили.