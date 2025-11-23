Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Сили оборони відбили механізований штурм росіян у Запорізькій області

Ворожа армія втратила майже взвод живої сили.

Фото: скріншот

На Запорізькому напрямку українські військові відбили механізований штурм росіян, ворог втратив майже взвод живої сили.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Чергова спроба механізованого штурму на Запоріжжі завершилася, як і всі попередні - повним розгромом", – ідеться в повідомленні.

Ще до того, як ворог зміг дістатися українських позицій, підрозділи 118 окремої механізованої бригади знищили танк, МТ-ЛБ та шість "Уланів".

Загалом у цьому штурмі противник втратив майже цілий взвод живої сили.
