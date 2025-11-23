Унаслідок російського удару по місту Краматорськ вчора ввечері, загинули троє людей, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Ворожий обстріл забрав життя трьох мирних мешканців, ще двоє осіб дістали поранення. На місці події надзвичайники надали домедичну допомогу та транспортували до лікувального закладу одного з поранених", – кажуть рятувальники.

Мешканців області закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів країни, аби зберегти своє життя та здоров’я.