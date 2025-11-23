Російські окупанти вперше атакували Запоріжжя дроном "Молнія" у нічний час

Уночі 23 листопада російські окупанти вперше застосували безпілотник типу "Молнія" по місту Запоріжжя.

Про цев ефірі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише "Укрінформ".

"По Запоріжжю ворог поцілив "Молнією". Це перший раз, коли ворог використав "Молнію" вночі, раніше ворог використовував її вдень, і була прорахована протидія. Наразі ворог модернізував засіб та оснастив нічною камерою, і саме тому в темну пору доби було використано цей дрон", – зазначив Федоров.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки та супермаркет. Уже через 15-20 хвилин після удару на місці працювали комунальники, які закривали вибиті вікна, лагодили балкони, відновлювали герметичність квартир.