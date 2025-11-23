Головне за ніч та ранок неділі, 23 листопада: понад 160 боєзіткнень, обстріл Дніпра

Нічна повітряна атака, 162 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

Російські окупанти атакували місто Дніпро та область безпілотниками. Сили ППО знищили 15 ворожих дронів, повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Через обстріли РФ постраждали 15 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 162 боєзіткнення.

Найбільше штурмів ворог здійснив на Покровському напрямку фронту - 40.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 920 російських солдатів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 165 260 солдатів.

Сили оборони зберігають позиції у центрі Покровська, а також зачистили від ворога райони залізничного вокзалу, педучилища і скверу Соборний.

Про це інформує 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ", – ідеться у повідомленні.

Через обстріли РФ у Запорізькій області загинули двоє людей, восьмеро зазнали поранень, інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дві людини загинули, вісім – поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому, Василівському та Пологівському району", – ідеться у повідомленні.

Упродовж доби окупанти завдали 894 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.

Загалом уночі 23 листопада РФ атакувала Україну 98 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

