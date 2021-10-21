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"Ювентус" установив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю перемог

Vecchia Signora здобула перемогу над "Зенітом".

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Фото: EPA/UPG
"Ювентус"

Напередодні пізній гол Деяна Кулусевскі приніс "Ювентусу" у Санкт-Петербурзі важку перемогу над "Зенітом" у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - 1:0.

Bianconeri мають 100-відсотковий результат цього розіграшу.

Тим самим "Ювентус" установив новий рекорд ЛЧ, здобувши 7 перемог поспіль на груповій стадії, повідомляє bbc.com. Додамо, що по шість аналогічних вікторій - у "Челсі" (2000-2004) і "Манчестера Юнайтед" (2009-2010).

Відзначимо, що підлеглі Массіміліано Аллегрі не пропустили ще жодного гола, при п'яти забитих в поточному сезоні ЛЧ.

Крім "Ювентуса" "сухими" залишаються ворота лише у "Баварії".

Огляд матчу "Зеніт" - "Ювентус".

Григорій МухінГригорій Мухін
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