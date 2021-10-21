УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гола 3-го туру в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, два голи-претенденти забиті в групі D, де виступає донецький "Шахтар".

На найкращий гол туру претендують удар Пауліньо ("Спортинг") у ворота "Бешикташа", Едіна Джеко ("Інтер") у ворота "Шерифа", Вінісіуса Жуніора ("Реал") у ворота донецького "Шахтаря" і гол Набі Кейта ("Ліверпуль") у ворота мадридського "Атлетіко".

Нагадаємо, українські гранди "Динамо" і "Шахтар" за 540 спільних хвилин на турнірі не забили жодного гола. Тільки у шведського "Мальме" такий самий показник результативності.