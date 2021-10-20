У групі В Ліги чемпіонів у Мадриді "Атлетіко" приймав "Ліверпуль".

Матч вийшов захопливим, із детективним сценарієм і завершився перемогою гостей - 3:2.

До 13-ї хвилини "червоні" після точних ударів Мохаммеда Салаха і Набі Кейта вже були попереду - 2:0.

Однак через 20 хвилин рахунок став нічийним, дублем відзначився Антуан Грізманн - 2:2. У дебюті другого тайму його вилучили з поля після небезпечної гри на Роберто Фірміно.

У решту часу мерсисайдці дотиснули "матрацників": дубль (з пенальті) оформив Салах - 3:2.

Після фінального свистка головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне не почекав на рукостискання з колегою Юргеном Клоппом, а стрімким підтюпцем вирушив у підтрибунне приміщення.

У післяматчевому коментарі німецький фахівець зазначив, що не надає великого значення цьому вчинку Симеона.

"Це був інтенсивний поєдинок. Не скажу, що весь матч проходив на межі. Щодо Дієго, то я повинен висловитися. Так, я хотів потиснути йому руку, але він просто пішов. Тому я просто простягнув руку в повітря", - зазначив Клопп.

"Я теж був на емоціях, як і він. Я не вважаю, що він зробив щось погане. І я не особливо задоволений своєю реакцією. Але в цьому теж немає нічого жахливого. Упевнений, що коли ми побачимося наступного разу, потиснемо один одному руки", - заявив Юрген.

Додамо, що наступна можливість зустрітися у Клоппа і Сімеона буде вже 3 листопада.