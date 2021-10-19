"Динамо" і "Шахтар" увійшли в топ-10 за різницею гольових моментів серед усіх європейських клубів вищого дивізіону

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував звіт відповідності між створеними гольовими моментами біля чужих і своїх воріт згідно з даними InStat.

Сербський "Партизан" (5,0) показав найкраще співвідношення з 680 досліджених клубів, випередивши нідерландський "Аякс" (4,3) і РБ "Зальцбург" (4,1).

Віцечемпіон України донецький "Шахтар" розташувався на 6-й позиції з коефіцієнтом 3,33. Команда Роберто Де Дзербі створює в середньому 9,0 явних шансів за гру, а опонентам дає лише 2,7.

Київське "Динамо" поступилося "гірникам" на 0,2 бала і замкнуло топ-10. Столичний клуб у середньому створює біля воріт суперника 10,0 гольових моментів. Суперники ж створюють біля воріт чемпіона України 3,2 моменту.

Зазначимо, що з топ-5 європейських ліг очолює таблицю чемпіон Англії "Манчестер Сіті".

Додамо, що сьогодні "Шахтар" матиме можливість поліпшити свої показники в матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Реала".

Завтра аналогічна нагода буде в "Динамо" у протистоянні з "Барселоною".