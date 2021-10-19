У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
ГоловнаСпорт

"Динамо" і "Шахтар" увійшли в топ-10 за різницею гольових моментів серед усіх європейських клубів вищого дивізіону

Українські гранди агресивно проводять свої поєдинки.

"Динамо" і "Шахтар" увійшли в топ-10 за різницею гольових моментів серед усіх європейських клубів вищого дивізіону
"Динамо" - "Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував звіт відповідності між створеними гольовими моментами біля чужих і своїх воріт згідно з даними InStat.

Сербський "Партизан" (5,0) показав найкраще співвідношення з 680 досліджених клубів, випередивши нідерландський "Аякс" (4,3) і РБ "Зальцбург" (4,1).

Віцечемпіон України донецький "Шахтар" розташувався на 6-й позиції з коефіцієнтом 3,33. Команда Роберто Де Дзербі створює в середньому 9,0 явних шансів за гру, а опонентам дає лише 2,7.

Київське "Динамо" поступилося "гірникам" на 0,2 бала і замкнуло топ-10. Столичний клуб у середньому створює біля воріт суперника 10,0 гольових моментів. Суперники ж створюють біля воріт чемпіона України 3,2 моменту.

Зазначимо, що з топ-5 європейських ліг очолює таблицю чемпіон Англії "Манчестер Сіті".

Додамо, що сьогодні "Шахтар" матиме можливість поліпшити свої показники в матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Реала".

Завтра аналогічна нагода буде в "Динамо" у протистоянні з "Барселоною".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також