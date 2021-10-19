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Провідний український захисник "Шахтаря" пропустить матч проти "Реала" в Лізі чемпіонів

Микола Матвієнко травмував ногу.

Провідний український захисник "Шахтаря" пропустить матч проти "Реала" в Лізі чемпіонів
Микола Матвієнко
Фото: ФК "Шахтар"

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко пропустить матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала", повідомляє офіційний канал "Шахтаря" в YouTube.

Гравець збірної України травмував ногу, про що заявив головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі під час передматчевої пресконференції.

Матвієнко провів цього сезону 15 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

Стартовий свисток сербського арбітра Срджана Йовановича пролунає сьогодні на "Олімпійському" о 22:00.

Григорій МухінГригорій Мухін
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