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Автор переможного гола у ворота "Динамо" повторив рекорд результативності серед захисників у Лізі чемпіонів

Жерар Піке увійшов в історію цього турніру.

Жерар Піке
Фото: EPA/UPG
Жерар Піке

Напередодні київське "Динамо" зазнало мінімальної поразки на "Ноу Камп" від "Барселони" (0:1) в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Єдиний гол забив на 36-й хвилині центральний захисник Жерар Піке, для нього він став 16-м у головному європейському клубному турнірі.

За цим показником каталонець обійшов своїх колег по амплуа з "Реала" Серхіо Рамоса, що представляє нині ПСЖ, і Івана Ельгеру.

Тепер Піке ділить першість результативності серед захисників у ЛЧ з іще одним колишнім гравцем "Реала" Роберто Карлосом, на рахунку якого також 16 голів.

Крім того, Жерар став найстаршим автором гола "Барселони" в Лізі чемпіонів - 34 роки і 260 днів. Він перевершив досягнення ексзахисника Сілвіньо (34 роки і 241 день), який відзначився взяттям воріт у матчі з донецьким "Шахтарем" (2:3) 9 грудня 2008 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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