Фото: EPA/UPG "Рома" - "Ювентус"

У рамках 21-го туру Серії А команда Жозе Моуріньо "Рома" приймала "Ювентус" і зазнала поразки - 3:4.

Господарі, у стартовому складі яких вийшли відразу три англійці: Кріс Смоллінг, Ензлі Мейтленд-Найлс і Теммі Абрахам, що є рекордом ліги,

3 - Dal 1994/95, da quando Opta ha questi dati a disposizione, la Roma è la prima squadra a schierare da titolari tre giocatori inglesi (Smalling, Maitland-Niles, Abraham). Leoni.#RomaJuve — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 9, 2022

- відкрили рахунок уже на 11-й хвилині, гол на рахунку Абрахама - 1:0.

Через 7 хвилин Паоло Дібала своєю чарівною лівою відновив рівновагу – 1:1.

Старт другої половини матчу був за футболістами "Роми". Спочатку ексгравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, а потім Лоренцо Пеллегріні довели до 53-ї хвилини рахунок до 3:1.

Проте на 70 і 72-й хвилинах Мануель Локателлі і Деян Кулусевскі, який вийшов на заміну, знову відновили статус-кво - 3:3.

Ендшпіль поєдинку видався не менш інтригуючим.

Спочатку на 77-й хвилині Маттіа Де Шільйо вперше в матчі вивів "Юве" вперед - 3:4. Зазначимо, що 29-річний захисник забив лише свій другий гол на клубному рівні через 1505 днів після першого, забитого в листопаді 2017 року у ворота "Кротоне".

1505 - Mattia De Sciglio ha trovato il suo secondo gol in Serie A, a 1505 giorni di distanza dal primo (realizzato nel novembre 2017 contro il Crotone). Provvidenza.#SerieA #RomaJuventus — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 9, 2022

А вже через чотири хвилини гості залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Маттейс де Лігт. Водночас рефері з Імперії Давіде Масса призначив пенальті у ворота "Ювентуса".

На авансцену знову вийшов капітан господарів Пеллегріні. Утім польський голкіпер гостей Войцех Щенсний не купився на хибні рухи італійця й урятував свою команду.

Огляд матчу "Рома" - "Ювентус".