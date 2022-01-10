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"Ювентус" у Серії А на виїзді вирвав перемогу в "Роми", програючи 1:3, ще й у меншості

Команди продемонстрували чудову виставу.

&quot;Рома&quot; - &quot;Ювентус&quot;
Фото: EPA/UPG
"Рома" - "Ювентус"

У рамках 21-го туру Серії А команда Жозе Моуріньо "Рома" приймала "Ювентус" і зазнала поразки - 3:4.

Господарі, у стартовому складі яких вийшли відразу три англійці: Кріс Смоллінг, Ензлі Мейтленд-Найлс і Теммі Абрахам, що є рекордом ліги,

- відкрили рахунок уже на 11-й хвилині, гол на рахунку Абрахама - 1:0.

Через 7 хвилин Паоло Дібала своєю чарівною лівою відновив рівновагу – 1:1.

Старт другої половини матчу був за футболістами "Роми". Спочатку ексгравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, а потім Лоренцо Пеллегріні довели до 53-ї хвилини рахунок до 3:1.

Проте на 70 і 72-й хвилинах Мануель Локателлі і Деян Кулусевскі, який вийшов на заміну, знову відновили статус-кво - 3:3.

Ендшпіль поєдинку видався не менш інтригуючим.

Спочатку на 77-й хвилині Маттіа Де Шільйо вперше в матчі вивів "Юве" вперед - 3:4. Зазначимо, що 29-річний захисник забив лише свій другий гол на клубному рівні через 1505 днів після першого, забитого в листопаді 2017 року у ворота "Кротоне".

А вже через чотири хвилини гості залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Маттейс де Лігт. Водночас рефері з Імперії Давіде Масса призначив пенальті у ворота "Ювентуса".

На авансцену знову вийшов капітан господарів Пеллегріні. Утім польський голкіпер гостей Войцех Щенсний не купився на хибні рухи італійця й урятував свою команду.

Огляд матчу "Рома" - "Ювентус".

Григорій МухінГригорій Мухін
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