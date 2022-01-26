Визначились усі пари півфіналісток Australian Open-2022

У жіночому одиночному розряді першого в сезоні турніру "Великого шолома" Australian Open залишилося зіграти лише три поєдинки.

Визначились усі пари півфінальної стадії.

Останньою до квартету найсильніших пробилася Іга Швьонтек (№9 WTA). Польська тенісистка в завзятій боротьбі зуміла здобути вольову перемогу над 115-ю ракеткою світу, естонкою Каєю Канепі, яка наробила багато шуму на турнірі – 4:6, 7:6 (7-2), 6:3.

У півфіналі полька зіграє з представницею США Даніелою Коллінз (№30 WTA).

Другу пару півфіналісток складуть перша ракетка світу Ешлі Барті (Австралія) та американка Медісон Кіз, яка у світовому рейтингу розташована рівно на пів сотні позицій нижче.

Обидва поєдинки відбудуться в четвер, 27 січня.