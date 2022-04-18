Головний тренер збірної України шокований позицією "Динамо" не відпускати гравців на тренувальний збір

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував рішення "Динамо" не відпускати своїх гравців, викликаних на тренувальний збір національної команди перед матчами плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй.

"Скажу відверто, я шокований. Такої відповіді я не очікував (не надіслати 11 викликаних до табору національної команди футболістів, - прим. LB.ua). Насамперед хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів.

До яких офіційних поєдинків готується "Динамо" та яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені на виклик дати? У країні йде війна, всі внутрішні змагання припинені: регламент ФІФА застосовується до офіційних матчів, яких зараз наші клуби не мають через війну. Які інтереси відстоює київський клуб зараз?

Хочу додати, що про свій намір організувати збір 29 квітня УАФ повідомив усі наші клуби, з яких ми запрошуємо кандидатів до збірної, 11 квітня. Не пам'ятаю, щоби "Динамо" на той час оголосило графік благодійних матчів, який привело в листі до нас", - цитує Петракова пресслужба Української асоціації футболу.

При цьому наставник збірної заявив, що з ним ніхто з представників "Динамо" не зв'язувався, щоб знайти компромісний вихід.

"Мені ніхто не телефонував і нічого не пропонував. Якісь корективи можна було б внести, я можу зрозуміти клубні плани.

Ось, наприклад, до мене звернувся Даріо Срна з донецького "Шахтаря", попросивши дати можливість збірникам зіграти у товариському матчі донеччан із "Хайдуком" 1 травня, одразу після чого футболісти переїдуть до табору національної команди.

Один-два дні вирішальної ролі не грають — і я пішов назустріч. Тому збір розпочнеться на 2 дні пізніше.

Я скасував раніше запланований на 2 травня спаринг. Тренерський штаб збірної, її персонал та перші гравці прибудуть на базу національної асоціації Словенії ввечері 1-го числа, а вже 2-го приєднаються "гірники", і ми приступимо до тренувального процесу", - уточнив Петраков.

Водночас головний тренер збірної звернув увагу на слова президента "Динамо" Ігоря Суркіса про те, що "ігровий потенціал виконавців на користь збірної буде використаний раціональніше, якщо у них буде ігрова практика в рамках серії товариських благодійних матчів з топ-клубами Європи".

"Тут навіть нема чого коментувати. Тільки зібравши виконавців, які утворюють скелет команди, можна напрацьовувати ігрові схеми та готуватися до важливих офіційних матчів. Як може частина гравців готуватись окремо від збірної, а їхній наставник бути впевненим, що краще підготує збірників до поєдинків національної команди таким чином?

Вибачте, але це нісенітниця. Поки я головний тренер національної команди, я відповідаю за її підготовку до ігор та результату. Решта – від лукавого.

І ще одне: за всієї поваги до спаринг-партнерів киян та до того, що вони підтримують ідею збору коштів на допомогу українській армії та українському народу, вони не належать до топ-клубів Європи, тому не слід перекручувати поняття.

Очевидно, що динамівці можуть провести ці ігри без збірників, до того ж, як ми вже бачили, вони успішно використали фактор виступу своїх орендованих футболістів в обох командах товариського матчу, як це було з Беньяміном Вербичем. Це показові поєдинки і турнірний фактор у них не є першочерговим", - зауважив Петраков.

"Насамперед хочу наголосити, що ця позиція клубу — це не ідея футболістів: я постійно на зв'язку з хлопцями та знаю, що вони готові приїхати до збірної та захищати кольори України. Мій меседж один: є виклик національної команди – 2 травня треба бути у Словенії.

А керівництву клубу хочу нагадати, що дозволи на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам було надано Міністерством молоді та спорту України саме через підготовку національної команди до офіційних ігор.

Раніше я вже дякував клубам за цю ініціативу та за те, що вони надають збірникам ігрову практику. Але тепер ми збираємо національну збірну разом — тож не потрібно вигадувати неіснуючі причини та вставляти палиці у колеса під час підготовчого процесу головної команди.

В країні йде війна, і зараз немає півтонів. Все має бути чітко: є виклик до збірної, прошу з'явитись. Якщо ні — як не прикро, доведеться "Динамо" повернутися в Україну, а мені замінити динамівців гравцями з інших клубів", - підкреслив наставник "жовто-синіх".