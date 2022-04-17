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Україна здобула золото, срібло і бронзу в перший день Invictus Games у Гаазі

Медалі вибороли Родіон Сітдіков, Артем Лукашук та Іван Герецун.

Українська збірна виборола першу золоту медаль на "Іграх нескорених", які стартували у Гаазі, Королівство Нідерланди.

Фото: АрміяІнформ

Родіон Сітдіков виборов "золото" у перший день змагань. Українець переміг у змаганні зі штовханні ядра з результатом 9,46 метра, повідомляє АрміяІнфо.

Фото: АрміяІнфо

Фото: АрміяІнфо

Крім того, срібло та бронзу у перший день змагань Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину.

Фото: facebook.com/yuriyholodpage

"Ігри нескорених" –міжнародні змагання, у яких беруть участь колишні та теперішні військовослужбовці, які постраждали під час служби. Турнір був організований британським принцом Гаррі та проводиться у різних країнах з 2014 року.

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