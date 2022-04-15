Перед матчем проти збірної США українські тенісистки зібрали $1 млн на гуманітарну допомогу українцям

Сьогодні для українок стартує Кубок Біллі Джин Кінг.

Фото: twitter

Сьогодні в Ешвіллі жіноча збірна України з тенісу проведе матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди США.

Перед матчем організатори турніру запустили фонд TennisPlaysForPeace (Теніс грає заради миру), мета якого – зібрати гроші для гуманітарної допомоги Україні.

Фонд зібрав уже 940 тисяч доларів. Збір коштів триває.

#TennisPlaysForPeace has raised $940,000 so far to support the humanitarian relief efforts in Ukraine



Help us get to our goal of $1 million today 👉 https://t.co/fO33BlT0tx#BJKCup | @usta pic.twitter.com/V6VyTv1AA7 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 15, 2022

Склад збірної України: Даяна Ястремська (№93 WTA), Катаріна Завацька (№201 WTA), Людмила Кіченок (№38 WTA парний) та Надія Кіченок (№43 WTA парний).

Капітан: Ольга Савчук.

Спочатку у складі збірної України значилися Еліна Світоліна та Марта Костюк, але у зв'язку з проблемами зі здоров'ям обидві відмовилися від участі. Одне з вакантних місць зайняла Ястремська.

Склад збірної США: Джесіка Пегула (№14 WTA), Елісон Риск (№43 WTA), Шелбі Роджерс (№46 WTA), Ейжа Мухаммад (№36 WTA парний), Дезір Кравчик (№21 WTA парний).

Капітан: Кеті Рінальді.