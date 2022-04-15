Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
ГоловнаСпорт

Перед матчем проти збірної США українські тенісистки зібрали $1 млн на гуманітарну допомогу українцям

Сьогодні для українок стартує Кубок Біллі Джин Кінг.

Фото: twitter

Сьогодні в Ешвіллі жіноча збірна України з тенісу проведе матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди США.

Перед матчем організатори турніру запустили фонд TennisPlaysForPeace (Теніс грає заради миру), мета якого – зібрати гроші для гуманітарної допомоги Україні.

Фонд зібрав уже 940 тисяч доларів. Збір коштів триває.

Склад збірної України: Даяна Ястремська (№93 WTA), Катаріна Завацька (№201 WTA), Людмила Кіченок (№38 WTA парний) та Надія Кіченок (№43 WTA парний).

Капітан: Ольга Савчук.

Спочатку у складі збірної України значилися Еліна Світоліна та Марта Костюк, але у зв'язку з проблемами зі здоров'ям обидві відмовилися від участі. Одне з вакантних місць зайняла Ястремська.

Склад збірної США: Джесіка Пегула (№14 WTA), Елісон Риск (№43 WTA), Шелбі Роджерс (№46 WTA), Ейжа Мухаммад (№36 WTA парний), Дезір Кравчик (№21 WTA парний).

Капітан: Кеті Рінальді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також