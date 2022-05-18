Посівну кампанію на Миколаївщині завершено на 80-85% у районах, де це можливо, - голова ОВА

В області спостерігається брак пального через проблеми з логістикою.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що посівну кампанію в тих районах, де не відбуваються бойові дії, завершено на 80-85%.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про забезпеченість місцевих фермерів пальним, Кім зазначив, що в області спостерігається брак пального через проблеми з логістикою.

"Ситуація з пальним погана. Ми перебудували логістику, але вона поки що фізично не справляється. Нам пообіцяли, що протягом тижня-двох ця ситуація повністю вирівняється", - наголосив голова ОВА.

За його словами, миколаївські аграрії вже закупили добрива та пальне й тепер будують собі додаткові склади, бо "через проблеми з логістикою збільшується час доставки".

"Вони собі готують склади, щоб усе необхідне можна було зберігати довше й потім вивозити продукцію. Загалом люди розуміють, що треба жити далі, й посівну вони проводять", - підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив, що Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік. Зменшено об’єми посівної ярої кукурудзи, а фермери через проблеми з логістикою, паливом та технікою переходять на посівну дешевших культур.