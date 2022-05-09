Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані
Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік, – Сольський

Посівна кампанія в Україні, попри обставини, відбувається досить активно.

Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік, – Сольський

Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік. Зменшено об’єми посівної ярої кукурудзи, а фермери через проблеми з логістикою, паливом та технікою переходять на посівну дешевших культур. 

Про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає кореспондент LB.ua.

“Посівна кампанія в Україні, не дивлячись на обставини, відбувається досить активно. Є зрозумілі складнощі. В першу чергу, вони пов'язані з логістикою. Фермери та агропідприємства витрачають менше грошей на базові речі. На посівний матеріал вони витрачають менше, але не критично. У них менше грошей на гербіциди, вони економлять, враховуючи перебої з дизелем”, – заявив він.

За словами міністра, є відставання посівної кампанії по часу через комендантську годину та переміщення техніки. 

“Оскільки частина техніки направлена на фронт. Як і частина людей теж на фронті. Є складнощі по зберіганню продукції та паливом. Все це тягне за собою декілька наслідків. Посівна кампанія триває довше”, – сказав він.

“Ми бачимо відставання посівної в залежності від культур та регіонів від 25-30%. Окрім проблем, які наявні, погода вносить свої корективи. Цього року холодніше, ніж минулого. Тому зміщується посів на пізніший час”, – додав Сольський.

Він повідомив, що наразі вже зменшено об’єм посівної ярої кукурудзи.

“Фермери переходять на посівну більш дешевших культур. Зокрема, на яру пшеницю. Друга тенденція — перехід на інші культури, які на гектар дають меншу врожайність... Ми відмічаємо зміщення об’єму посівних в сторону соняшника та сої”, – підкреслив очільник міністерства.

Сольський наголосив, що наразі вже засіяно близько 7 млн га: “це десь на 25%-30% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Але об’єктивно весна – холодніше, ніж минулого року”.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти вимагають від фермерів почати посівну, тим фермерам, хто не погоджується, погрожують "націоналізацією".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також