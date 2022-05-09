Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік, – Сольський

Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік. Зменшено об’єми посівної ярої кукурудзи, а фермери через проблеми з логістикою, паливом та технікою переходять на посівну дешевших культур.

Про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає кореспондент LB.ua.

“Посівна кампанія в Україні, не дивлячись на обставини, відбувається досить активно. Є зрозумілі складнощі. В першу чергу, вони пов'язані з логістикою. Фермери та агропідприємства витрачають менше грошей на базові речі. На посівний матеріал вони витрачають менше, але не критично. У них менше грошей на гербіциди, вони економлять, враховуючи перебої з дизелем”, – заявив він.

За словами міністра, є відставання посівної кампанії по часу через комендантську годину та переміщення техніки.

“Оскільки частина техніки направлена на фронт. Як і частина людей теж на фронті. Є складнощі по зберіганню продукції та паливом. Все це тягне за собою декілька наслідків. Посівна кампанія триває довше”, – сказав він.

“Ми бачимо відставання посівної в залежності від культур та регіонів від 25-30%. Окрім проблем, які наявні, погода вносить свої корективи. Цього року холодніше, ніж минулого. Тому зміщується посів на пізніший час”, – додав Сольський.

Він повідомив, що наразі вже зменшено об’єм посівної ярої кукурудзи.

“Фермери переходять на посівну більш дешевших культур. Зокрема, на яру пшеницю. Друга тенденція — перехід на інші культури, які на гектар дають меншу врожайність... Ми відмічаємо зміщення об’єму посівних в сторону соняшника та сої”, – підкреслив очільник міністерства.

Сольський наголосив, що наразі вже засіяно близько 7 млн га: “це десь на 25%-30% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Але об’єктивно весна – холодніше, ніж минулого року”.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти вимагають від фермерів почати посівну, тим фермерам, хто не погоджується, погрожують "націоналізацією".