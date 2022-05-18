Через обстріли росіян на Донеччині спалахнуло 10 пожеж, - ДСНС

За минулу добу на Донеччині через російські обстріли спалахнуло 10 пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

Пожежі виникли в Авдіївці Покровського району, Бахмуті, Соледарі, с. Бахмутське Бахмутського району, с. Сидорове Святогірської громади і у Святогірську та в селищі Ярова Краматорського району.

Загалом минулої доби на території Донецької області виникло 14 пожеж, зазначили рятувальники.

Нагадаємо, вчора поблизу с. Страхолісся на Вишгородщині, що межує із Зоною відчуження, спалахнула пожежа.

Нині після ракетного удару Росії по Миколаєву виникла пожежа у приватному секторі.