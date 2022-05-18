Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка

У підрозділах російських окупаційних військ зростає невдоволення участю в бойових діях, декілька з них уже відкрито відмовилися брати участь у війні.

Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони.

"За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту", - розповіли розвідники.

Щоб виявити ініціаторів такої відмови, ФСБ вирішило наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

ГУР також оприлюднило список особового складу полку.

Нагадаємо, напередодні ГУР оприлюднило інформацію, що Кремль показово карає російських командирів за поразки в Україні.

До середини березня у полон здалися близько сотні російських танкістів.