На Сумщині змінили тривалість комендантської години, - Живицький

З 18 травня вона розпочинатиметься о 22-й і триватиме до 5:00.

У Сумській області змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Відсьогодні, з 18 травня 2022-го, комендантська година триває з 22-ї вечора до 5-ї ранку на всій території області. Нагадаю, під час комендантської години не можна виходити на вулицю, окрім як спускатися до сховищ під час повітряної тривоги", - наголосив Живицький.

Він додав, що всі перепустки, які надавали право пересуватися під час комендантської години і які видані до 13 травня, вважаються недійсними.

"З міркувань безпеки вважаються дійсними лише перепустки, видані після 13 травня", - додав очільник Сумщини.

З 15 травня комендантська година в Києві та області розпочинатиметься на годину пізніше - о 23:00.

Такі самі обмеження у ще трьох областях - Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській.