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“Вполювали цікаву пташку”. ЗСУ збили безпілотник, якого офіційно немає на озброєнні армії РФ

“Мерлин-ВР” – експериментальний безпілотник.

“Вполювали цікаву пташку”. ЗСУ збили безпілотник, якого офіційно немає на озброєнні армії РФ
Збитий безпілотник “Мерлин-ВР”
Фото: Повітряні сили ЗС України у Telegram

Збройні сили України збили російський розвідувальний безпілотний летальний апарат “Мерлин-ВР”, який офіційно не прийнятий на озброєння російської армії.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗС України.

Фото: Повітряні сили ЗС України у Telegram

“Українським військовим вдалося вполювати доволі цікаву “пташку” – російський розвідувальний БПЛА “Мерлин-ВР””, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експериментальний безпілотник “Мерлин-ВР” був публічно продемонстрований лише у вересні минулого року. Він офіційно не прийнятий на озброєння армії РФ.

Фото: Повітряні сили ЗС України у Telegram

Нагадаємо, українські десантники "приземлили" черговий ворожий безпілотник. Ворожий БПЛА був знищений зенітно-ракетним комплексом "Стріла-10".

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