Знято захоплення захисниками однієї з будівель міста.

Військові Міжнародного легіону (International Legion of Defense of Ukraine) показали бойові дії у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Сухопутні війська ЗСУ.

На ньому знято захоплення захисниками міста однієї з будівель, щоб зайняти вигідні позиції для знищення російських окупантів.

Нагадаємо, Командування сил спеціальних операцій ЗСУ опублікувало відео, на якому зображено, як окупанти прокладають понтонний міст через річку у Луганській області. Незабаром переправу підривають українські військові.