Кличко зустрівся з Шольцом: Україні потрібна більш потужна допомога та підтримка членства в ЄС

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На зустрічі йшлося про посилення допомоги Україні та підтримку її членства в ЄС. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу. Зброєю, економічну, фінансову допомогу та більш потужні й ефективніші санкції проти російського агресора. А також – підтримку європейською спільнотою кандидатства України в члени ЄС. Це важливо, що світові лідери відвідують Україну і самі бачать наслідки варварських дій Росії, яка знищує наші міста і по-звірячому вбиває мирних українців», - написав Кличко.

Він зазначив, що Україні потрібна підтримка якомога скоріше, адже йдеться про захист усієї Європи.

«Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити. І війна перекинеться й на країни ЄС. Тому Україні, яка взяла на себе удар імперського зла і героїчно борониться, потрібно допомагати сьогодні і зараз!» – наголосив Кличко.