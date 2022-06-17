Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Нардеп Тищенко передав столичній ТрО неякісні бронежилети, - ЗМІ
Нардеп Тищенко передав столичній ТрО неякісні бронежилети, - ЗМІ
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon"
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon"
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаПолітика

Кличко зустрівся з Шольцом: Україні потрібна більш потужна допомога та підтримка членства в ЄС

Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити, зазначив мер Києва.

Кличко зустрівся з Шольцом: Україні потрібна більш потужна допомога та підтримка членства в ЄС

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На зустрічі йшлося про посилення допомоги Україні та підтримку її членства в ЄС. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу. Зброєю, економічну, фінансову допомогу та більш потужні й ефективніші санкції проти російського агресора. А також – підтримку європейською спільнотою кандидатства України в члени ЄС. Це важливо, що світові лідери відвідують Україну і самі бачать наслідки варварських дій Росії, яка знищує наші міста і по-звірячому вбиває мирних українців», - написав Кличко.

Він зазначив, що Україні потрібна підтримка якомога скоріше, адже йдеться про захист усієї Європи.

«Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити. І війна перекинеться й на країни ЄС. Тому Україні, яка взяла на себе удар імперського зла і героїчно борониться, потрібно допомагати сьогодні і зараз!» – наголосив Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також