Зеленський закликав Європу розірвати зв'язки з Росією

"Потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією, які вона використовує, щоб заробляти на Європі й водночас здійснювати антиєвропейську політику".

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європі варто розірвати зв'язки з країною-агресоркою Росією.

Про це він заявив у зверненні до учасників Діалогу Преспанського форуму.

"Ось чому будь-яке серйозне обговорення архітектури безпеки в Європі має базуватися на тому, що треба звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть. Безпека просто неможлива без цього, причому це однаково і для півночі Європи, і для півдня, і для заходу, і для сходу. Ось чому потрібні такі санкції проти Росії за антиєвропейську політику, щоб там назавжди запам’ятали ціну, зокрема й за продовольчу кризу. Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що це має бути враховано під час підготовки сьомого санкційного пакету ЄС.

"І маємо усвідомлювати, що санкційні пакети насправді стали частиною архітектури безпеки на континенті. Вони працюють заради стабільності та миру – обмежують російську здатність до розширення агресії", - сказав президент.

Зеленський також наголосив, що потрібна повна енергетична незалежність Європи.

"Потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією, які вона використовує, щоб заробляти на Європі й водночас здійснювати антиєвропейську політику. Не може бути жодної торгівлі з Росією – не варто давати гроші тому, хто прагне вашого ж знищення", - сказав президент.

"А головне – потрібно зробити всю Європу нарешті єдиною. Це те, в чому зацікавлені однаково і Україна, і ваші держави Західних Балкан. Повноправна європейська інтеграція України, як і повноправна європейська інтеграція ваших держав, – це історичне посилення Європи та повний демонтаж російської можливості бити нас поодинці", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що Україні "потрібна позитивна відповідь на нашу і вашу європейську перспективу".

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Аналогічні висновки мають бути схвалені щодо Молдови і Грузії.

Детальніше про шлях нашої держави до ЄС читайте в матеріалі Lb.ua "За два кроки до "приймальні" Євросоюзу: чи стане Україна кандидатом на вступ?".