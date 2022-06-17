В тимчасово окупованому Донецьку почалася пожежа на військовій базі російських окупантів.
Про це повідомили у волонтерській міжнародній спільноті InformNapalm.
Продовжують детонувати боєприпаси, через що жителі повідомляють про "хлопки".
"Окремо звітують про влучення снаряда в будинок "чиновниці ДНР", - зазначили в спільноті.
Нагадаємо, вчора на тимчасово окупованій Луганщині "злетів" у повітря склад з боєприпасами.
Нещодавно упродовж доби ЗСУ знищили три ворожих склади з боєприпасами, на одному з яких зберігались БК та "Гради".