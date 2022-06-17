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В окупованому Донецьку - пожежа і вибухи на військовій базі російських загарбників

Також є інформація про обстріл будинку "чиновниці" ОРДО.

В окупованому Донецьку - пожежа і вибухи на військовій базі російських загарбників
Фото: Скрін з відео

В тимчасово окупованому Донецьку почалася пожежа на військовій базі російських окупантів.

Про це повідомили у волонтерській міжнародній спільноті InformNapalm.

Продовжують детонувати боєприпаси, через що жителі повідомляють про "хлопки".

"Окремо звітують про влучення снаряда в будинок "чиновниці ДНР", - зазначили в спільноті.

Нагадаємо, вчора на тимчасово окупованій Луганщині "злетів" у повітря склад з боєприпасами.

Нещодавно упродовж доби ЗСУ знищили три ворожих склади з боєприпасами, на одному з яких зберігались БК та "Гради".

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