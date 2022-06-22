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Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай

В Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. 

Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай
Лисичанськ (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС у Facebook

Ворог наближається до Лисичанська і закріплюється в населених пунктах неподалік цього міста.

Лисичанськ зазнає ударів з авіації, танків та артилерії, повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. В місті за вчора поранило щонайменше трьох мирних, ушкодження отримали кілька поліцейських. Ракетних ударів російська армія завдала по будівлях місцевого відділу СБУ, поліції і прокуратури. 

"У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по «Азоту»", – заявив він. 

Під час цього обстрілу хімічного підприємства ворог пошкодив територію очисних споруд та одну із прохідних.

"Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового. Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", – зазначив голова ОВА. 

В Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

Нагадаємо, вчора російські війська захопили Тошківку. Вони кинули на цей населений пункт величезну кількість техніки і особового складу. Окупанти також намагаються зробити оточення по трасі Лисичанськ-Бахмут. Але поки що в цьому напрямку успіху не мають.

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