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У Сєвєродонецьку лишається сім-вісім тисяч мешканців, – Стрюк

Українські військові діляться з цивільними медикаментами і повідомляють їм про підвезення допомоги. 

У Сєвєродонецьку лишається сім-вісім тисяч мешканців, – Стрюк
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

У Сєвєродонецьку нині залишаються сім-вісім тисяч мешканців. Певна частина жителів була вивезена на тимчасово окуповані території.

Про це голова міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомив в ефірі каналів.

Повідомлення про доставку допомоги мешканці Сєвєродонецька можуть отримати лише від українських військових. Захисники діляться своїми медикаментами й з людьми, які лишаються в укриттях Азоту. Раніше повідомлялося, що їх там більш ніж 500

"Вдається зберегти місто винятково людськими зусиллями наших військових, їхньою підготовкою, впевненістю в тому, що Сєвєродонецьк – це Україна і його треба захищати і відстоювати", – зазначив Стрюк.

Він додав, що лінія боїв проходила по старій частині міста, тож тепер там – фактично руїни житлових будинків. Росіяни артилерією зруйнували будинки під фундамент. 

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Окупанти намагаються повністю захопити місто вже більше 70 днів. Українські захисники контролюють промзону в районі Азоту. 

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