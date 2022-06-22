У Сєвєродонецьку лишається сім-вісім тисяч мешканців, – Стрюк

У Сєвєродонецьку нині залишаються сім-вісім тисяч мешканців. Певна частина жителів була вивезена на тимчасово окуповані території.
Про це голова міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомив в ефірі каналів.
Повідомлення про доставку допомоги мешканці Сєвєродонецька можуть отримати лише від українських військових. Захисники діляться своїми медикаментами й з людьми, які лишаються в укриттях Азоту. Раніше повідомлялося, що їх там більш ніж 500.
"Вдається зберегти місто винятково людськими зусиллями наших військових, їхньою підготовкою, впевненістю в тому, що Сєвєродонецьк – це Україна і його треба захищати і відстоювати", – зазначив Стрюк.
Він додав, що лінія боїв проходила по старій частині міста, тож тепер там – фактично руїни житлових будинків. Росіяни артилерією зруйнували будинки під фундамент.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Окупанти намагаються повністю захопити місто вже більше 70 днів. Українські захисники контролюють промзону в районі Азоту.