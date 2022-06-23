Ще понад 600 людей постраждали, а кількість жертв, як очікується, зростатиме.

Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 6,1 в Афганістані становить 1000.

Про це пише Reuters з посиланням на посадовців.

Ще понад 600 людей постраждали, а кількість жертв, як очікується, зростатиме, оскільки інформація надходить із віддалених гірських сіл.

“Невідома кількість людей застрягла під завалами та на околицях, повідомили працівники охорони здоров’я та рятувальники”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальні операції ускладнюються через сильні дощі та зсуви грунту.

Організація рятувальної операції стане серйозним випробуванням для безкомпромісної ісламістської влади Талібану, яка захопила країну торік у серпні і була відрізана від значної міжнародної допомоги через санкції. Рятувальні роботи очолює Міністерство оборони під керівництвом талібів.

Фото: ЕРА/UPG

Землетрус у середу став найбільш смертоносним в Афганістані з 2002 року. За даними Геологічної служби США, він відбувся приблизно за 44 км (27 миль) від південно-східного міста Хост, неподалік кордону з Пакистаном.

Струси відчули близько 119 мільйонів людей у Пакистані, Афганістані та Індії, повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Експерти зі стихійних лих та гуманітарні працівники заявили, що зубожілі горбисті райони, які постраждали від землетрусу, були особливо вразливими, оскільки зсуви та погано збудовані будинки посилили масштабні руйнування.

Фото: ЕРА/UPG

Більшість підтверджених смертей сталася у східній провінції Пактика, де загинуло 255 людей та понад 200 отримали поранення. У провінції Хост 25 людей загинули, 90 госпіталізовано.

Додатковим викликом для влади Афганістану є нещодавні повені в багатьох регіонах, які заблокували ділянки автомагістралей.