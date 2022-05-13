G7 планує виділити Україні 30 млрд євро допомоги, – Spiegel

Наразі одна з європейських країн ще не надала згоди на участь у програмі підтримки.

Міністри фінансів країн Великої сімки (Німеччина, США, Велика Британія, Японія, Франція, Італія та Канада) мають намір надати Україні фінансову підтримку у розмірі близько 30 мільярдів євро. Відповідне рішення планують ухвалити на зустрічі в Німеччині наступного тижня.

Про це у п'ятницю, 13 травня, повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела, які беруть участь у переговорах.

Зазначається, що допомога призначена для покриття фінансових потреб країни, де триває війна. До кінця року вона буде надана у вигляді кредитів і грантів, а це означає, що Україні не доведеться повертати всю суму.

За словами учасників переговорів, Україна визначила, що до кінця року потребує щомісяця приблизно 5 млрд євро допомоги, наприклад, на виплати бюджетникам або пенсіонерам. Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає такі розрахунки зрозумілими та погоджується з цифрою.

Західні країни вели інтенсивні переговори щодо цього питання протягом кількох тижнів. Водночас видання пише, що наразі одна з європейських країн ще не надала згоди на участь у програмі підтримки.

Окрім того, точаться дискусії, чи потрібно допомогу Україні надавати як подарунок.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі очільників МЗС країн G7 заявив, що поки триває війна, Україна має отримувати зброю.