Помер президент ОАЕ шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян

Помер 73-річний президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян.

Про це повідомляє The Emirates News Agency WAM.

У Міністерстві у справах президента заявили, що від сьогодні в ОАЕ триватиме 40-денну жалобу. В країні будуть приспущені прапори. На три дні призупинять роботу всі міністерства й відомства, федеральні, місцеві й приватні організації.

Шейх Халіфа став другим президентом ОАЕ в листопаді 2004 року. Він змінив на посаді свого батька.

Халіфа бін Заєд аль-Нахайян був однією з найбагатших людей планети за версією журалу Forbes.

4 січня 2010 року найвища у світі будівля, що спочатку називалася Бурдж Дубай, була перейменована на Бурдж Халіфа на його честь, після того, як Абу-Дабі виділив Дубаю 10 мільярдів доларів, щоб допомогти розплатитися з боргами.