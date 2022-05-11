До кінця року в Маріуполі від хвороб та епідемій може померти понад 10 тисяч людей, – Бойченко

До кінця року в Маріуполі, де хазяйнують російські окупанти, від хвороб та нестерпних умов може померти понад 10 тисяч людей. Зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

Про це заявив міський голова Вадим Бойченко.

"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті сплахнуть епідемії. Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов смертність серед уразливих категорій зросте в рази", – вважає Бойченко.

Міський голова зазначив, що частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації.

"Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", – наголосив Вадим Бойченко.

Напередодні "Азов" показав умови, в яких перебувають поранені захисники Маріуполя, і закликав ООН і Червоний Хрест порятувати людей.