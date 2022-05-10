"В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування", - наголошують українські захисники.

Полк "Азов" оприлюднив фото, завдяки яким показав умови перебування поранених захисників Маріуполя.

У своєму Telegram бійці закликали ООН та Червоний Хрест "показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами".

"Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування", - наголосили "азовці".

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Бійці вимагають негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де люди зможуть отримати допомогу і належний догляд.

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

Фото: телеграм-канал АЗОВ Маріуполь

"Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?", - йдеться у зверненні "Азову".

Нагадаємо, в Нацгвардії повідомили, що Президент Володимир Зеленський та керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з Азовсталі та працюють над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.

В "Азові" повідомили, що внаслідок обстрілів окупантами Азовсталі є багато важко поранених.