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СБУ: російські солдати готуються бунтувати

"ЗСУ подбає, щоб в окупантів не залишилося ні командирів, ні солдатів", - наголосили в спецслужбі.

СБУ: російські солдати готуються бунтувати
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Солдати росармії перестають довіряти своїм командирам і готуються бунтувати.

Про це повідомили в Службі безпеки України на основі перехоплених розмов загарбників.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…", – розповів батькові окупант. Він зі своїм підрозділом перебуває в Харківській області.

Обурений батько загарбника радить синові не ризикувати життям і відмовлятися від участі бойових діях. Щоб помститися командирам за таке ставлення до рядових, радить: "Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой…".

"Та ЗСУ подбає, щоб в окупантів не залишилося ні командирів, ні солдатів", - наголосили в Службі безпеки.

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