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Трансляція дискусії КБФ щодо евакуації військових з "Азовсталі" та ситуації на фронті Трансляція

Воєнний цикл «Боротьба за Україну» був ініційований форумом з перших тижнів війни.

13 травня о 20:00 Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн дискусію "Боротьба за Україну. Спеціальна військова панель".

Питання, які обговорюватимуться під час дискусії:

  • Як врятувати українських військових і цивільних на Азовсталі?
  • Як світові військові експерти оцінюють ситуацію на фронті? Як оцінюють потенціал російського агресора? Які прогнозують сценарії розвитку подій?
  • Якими сьогодні є головні завдання міжнародної військової допомоги Україні у війні проти Росії?

Воєнний цикл «Боротьба за Україну» був ініційований форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.

Участь в цих онлайн подіях взяли Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, американські посли Майкл Карпентер, Деніел Фрід і Майкл МакФол, колишній Прем’єр-міністр і Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, військовий експерт і в минулому командувач Збройних Сил Сполучених Штатів генерал Девід Петреус, державні діячі та політики Іванна Климпуш-Цинцадзе, Наталя Яресько, Андрій Коболєв та інші.

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