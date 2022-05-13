Воєнний цикл «Боротьба за Україну» був ініційований форумом з перших тижнів війни.

13 травня о 20:00 Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн дискусію "Боротьба за Україну. Спеціальна військова панель".

Питання, які обговорюватимуться під час дискусії:

Як врятувати українських військових і цивільних на Азовсталі?

Як світові військові експерти оцінюють ситуацію на фронті? Як оцінюють потенціал російського агресора? Які прогнозують сценарії розвитку подій?

Якими сьогодні є головні завдання міжнародної військової допомоги Україні у війні проти Росії?

Воєнний цикл «Боротьба за Україну» був ініційований форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.

Участь в цих онлайн подіях взяли Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, американські посли Майкл Карпентер, Деніел Фрід і Майкл МакФол, колишній Прем’єр-міністр і Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, військовий експерт і в минулому командувач Збройних Сил Сполучених Штатів генерал Девід Петреус, державні діячі та політики Іванна Климпуш-Цинцадзе, Наталя Яресько, Андрій Коболєв та інші.