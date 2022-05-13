Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві запустили фонтани на Володимирській гірці, в парках Шевченка та "Перемога"

Великі фонтани вирішили не вмикати до кінця травня заради економії.

У Києві запустили фонтани на Володимирській гірці, в парках Шевченка та "Перемога"
Фото: скрин відео

Попри те, що міська влада ухвалила рішення до кінця травня не вмикати великі фонтани в центрі Києва та на Русанівському каналі з метою зекономити кошти, на кількох локаціях столиці водограї таки запустили.

Як зазначив міський голова Віталій Кличко, це зробили на прохання киян.

"Ми вже увімкнули локальні фонтани в парках «Володимирська гірка», імені Тараса Шевченка та «Перемога», на вулицях Тростянецькій та Ревуцького", – повідомив він у п’ятницю, 13 травня.

Кличко наголосив, що це – невеликі водограї, їх обслуговування не таке затратне. "І вони вже радують киян та гостей столиці", – додав мер Києва. 

Зазвичай сезон роботи фонтанів у Києві розпочинається 1 травня. Торік відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на 15 травня у зв’язку з карантинними обмеженнями. Сезон тривав до кінця вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також