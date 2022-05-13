Попри те, що міська влада ухвалила рішення до кінця травня не вмикати великі фонтани в центрі Києва та на Русанівському каналі з метою зекономити кошти, на кількох локаціях столиці водограї таки запустили.

Як зазначив міський голова Віталій Кличко, це зробили на прохання киян.

"Ми вже увімкнули локальні фонтани в парках «Володимирська гірка», імені Тараса Шевченка та «Перемога», на вулицях Тростянецькій та Ревуцького", – повідомив він у п’ятницю, 13 травня.

Кличко наголосив, що це – невеликі водограї, їх обслуговування не таке затратне. "І вони вже радують киян та гостей столиці", – додав мер Києва.

Зазвичай сезон роботи фонтанів у Києві розпочинається 1 травня. Торік відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на 15 травня у зв’язку з карантинними обмеженнями. Сезон тривав до кінця вересня.