Із Сєвєродонецька відновилася евакуація: вивезли 17 цивільних

Із Сєвєродонецька Луганської області 14 травня вперше за довгий час вивезли 17 цивільних.

Про це в Телеграмі написав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей", - наголосив він.

Нагадаємо, що 13 травня війська РФ 30 разів обстріляли Луганщину. Половина обстрілів зафіксована у Гірській та Попаснянській громадах. Там ворог зруйнував ще 50 будинків.

12 травня у Луганській області нарахували проходження двох тисяч одиниць техніки противника.