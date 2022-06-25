У Києві викрили шахрая, який продавав волонтерам неякісні бронежилети

Його амуніція не витримувала постріл з автоматичної зброї.

У Києві поліція затримали 29-річного чоловіка, який збував волонтерам неякісні бронежилети. Під виглядом бронежилетів 5 класу він продавав ті, що не відповідають стандартам і не гарантують безпеку.

Їхню непридатність підтвердила експертиза, повідомили на сторінці київської поліції в Facebook.

"У травні поточного року по допомогу до поліції звернулися волонтери із повідомленням про те, що у столиці налагодив торгівлю сумнівними бронежилетами невідомий чоловік. Ми негайно відреагували та відправили куплені волонтерами бронежилети на експертизу. Результати свідчили про їхню невідповідність заявленим стандартам. Не всі вказані бронежилети витримували постріл кулі автоматичної зброї та фактично не відповідали зазначеним вимогам нормативів якості захисту", – розповів начальник поліції Києва, генерал Іван Вигівський.

Підозрюваного затримали під час чергового продажу амуніції. З місця події вилучено 10 бронежилетів, 100 000 гривень та мобільний термінал. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі (ч.3 ст. 190 – шахрайство).