Рашисти обстріляли касетними боєприпасами жителів Дніпропетровщини, - ДСНС

Російські загарбники знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

"Агресор вдарив з артилерії по Криворізькому району. Під обстріл потрапили 2 села - Велика Костромка та Мала Костромка. По Малій Костромці противник бив з "Ураганів" касетними боєприпасами. По Великій Костромці стріляв зі ствольної артилерії. Цілив по двом вулицям", - розповіли рятувальники.

На щастя, обійшлося без жертв.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що в Малій Костромці зруйновано одну господарчу споруду, друга внаслідок обстрілу згоріла.

Нагадаємо, раніше під удар потрапили Широківська і Зеленодольська громади області. В результаті ворожих обстрілів було поранено 60-ручну жительку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території Дніпропетровщини близько 160 ракет.