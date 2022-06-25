Білоруська армія сама не зможе здійснити наступ на Україну, - Скібіцький

Для цього їй потрібна допомога РФ, яка тримає в Білорусі третину своїх батальйонно-тактичних груп.

Білоруська армія не здатна самостійно здійснити наступ на Україну. Для цього їй потрібна підтримка Росії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, на території Білорусі РФ тримає в резерві третину своїх батальйонно-тактичних груп.

Тим часом білоруська армія має 7 БТГ, які наразі перебувають біля кордонів з Україною. Чисельність підрозділів - 4-6 тисяч особового складу. Щоб Білорусь могла сформувати ударне угруповання, їй знадобиться 3-4 тижні, з них 2-3 тижні піде на те, щоб повернути російські підрозділи на територію республіки.

У Білорусі, за словами Скібіцького, перебуває півтори тисячі особового складу російських підрозділів, серед них - повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.

Наразі білоруські та російські війська проводять по всій лінії кордону спільні навчання з відпрацюванням дій на територію України.

В українській розвідці підкреслили, що головна загроза полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп.

Скібіцький також додав, що самостійне ведення білоруськими збройними силами наступальних бойових дій - вкрай малоймовірне.

Нагадаємо, росіяни відновили застосування "Іскандерів" з території Білорусі.

В українській розвідці заявили, що масовані ракетні удари по Україні, що відбулись цієї ночі з території Білорусі, є російською провокацією, спрямованою на втягнення білорусів у війну.